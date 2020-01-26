Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильтянки Иссахар

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена поддержать направленное в адрес президента страны ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Сотрудники аппарата омбудсмена по правам человека помогли Иссахар при составлении ходатайства, Татьяна Москалькова намерена выступить в его поддержку, заявили в пресс-службе.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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