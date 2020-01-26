Москалькова намерена поддержать ходатайство о помиловании израильтянки Иссахар
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена поддержать направленное в адрес президента страны ходатайство о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
Сотрудники аппарата омбудсмена по правам человека помогли Иссахар при составлении ходатайства, Татьяна Москалькова намерена выступить в его поддержку, заявили в пресс-службе.
Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дело израильтянки: Наама Иссахар попросила у Путина помилования
— В Кремле объяснили, почему тормозится процесс помилования израильтянки Иссахар