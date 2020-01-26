Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неизвестным оказался 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре.

В рюкзаке одного из детей была обнаружена записка. В ней Гаврилов попросил временно определить детей в приют и пообещал забрать их оттуда позже. Свой поступок он объяснил тяжелым финансовым положением и отсутствием иного выхода.

Ранее сообщалось, что сотрудники Шереметьево обнаружили двух брошенных детей пяти и семи лет у второго входа на третьем этаже терминала D.

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