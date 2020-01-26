Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Жительница Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом сообщает портал E1.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Талица.

По данным следствия, ночью у женщины начались преждевременные роды, после этого она постирала младенца в стиральной машине и заявила, что ребенок появился на свет мертвым.

Отмечается, что в момент инцидента ее муж и твое старших детей спали в соседней комнате. По данному факту проводится проверка.

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