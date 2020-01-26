Москвичам пообещали снегопады с сильным ветром

Синоптики пообещали жителям Москвы снежные осадки на следующей неделе. Об этом сообщают «Метеовести».

Отмечается, что в течение следующей недели на территории столицы и области ожидаются мокрый снег, порывистый ветер и гололедица.

Уточняется, что в понедельник, 27 января, придет холодный фронтальный раздел, а во вторник, 28 января, температура воздуха опустится до четырех градусов ниже нуля, высота снежного покрова будет достигать до 10 см.

Кроме того, водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге и образовании гололедицы, поэтому их просят соблюдать скоростной режим и нормы дистанции.

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