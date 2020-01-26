Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
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Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что погибшими в результате природной стихии числятся 38 человек.
Уточняется, что инцидент произошел в районе города Сивридже провинции Элязыг.
Также число пострадавших превышает 1,6 тыс. человек.
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