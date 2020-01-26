Способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась в Китае

Новый тип короновируса типа 2019-nCoV начал адаптироваться, из-за чего возможность заразиться им повысилась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

По его словам, у властей нет большого количества информации о вирусе, поэтому они не знают о рисках, связанных с мутациями 2019-nCoV. Однако известно, что способность к передаче коронавируса усиливается, в связи с чем число заразившихся может возрасти.

Он рассказал, что инкубационный период для коронавируса может варьироваться от одного до 14 дней. В это время у заболевшего проявляются симптомы простуды и гриппа.

Вирус, которым заразились более 2000 человек во всем мире, убил уже 56 человек в Китае. По данным агентства, очаг коронавируса был найден на рынке морепродуктов в Ухани, где незаконно продавали диких животных.

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