Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 29
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Число погибших при землетрясении на востоке Турции, по данным властей, увеличилось до 29, передает РИА «Новости».
Как сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям, число пострадавших составило1466 человек.
Ранее сообщалось о 22 погибших. Из-под обломков извлекли 43 человека.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января. Эпицентр находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг.
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