Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до шести человек
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Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло шести человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
По словам губернатора провинции Элязыг Четина Октая Калдырыма, в столице провинции три человека погибли и 225 пострадали. Отмечается, что спасатели пытаются до шестерых человек под завалами.
Губернатор провинции Маталья Айдын Баруш заявил, что в его провинции также погибли три человека, еще 45 ранены.
Землетрясение началось в 20.55 мск, его магнитуда составила 6,7.
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