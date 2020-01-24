Число погибших при землетрясении на востоке Турции возросло до шести человек

Число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло шести человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По словам губернатора провинции Элязыг Четина Октая Калдырыма, в столице провинции три человека погибли и 225 пострадали. Отмечается, что спасатели пытаются до шестерых человек под завалами.

Губернатор провинции Маталья Айдын Баруш заявил, что в его провинции также погибли три человека, еще 45 ранены.

Землетрясение началось в 20.55 мск, его магнитуда составила 6,7.

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