В Подмосковье ежи проснулись из-за аномально теплой зимы

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В подмосковном Одинцово местная жительница обнаружила в снегу ежа, который мог проснуться из-за теплой зимы, предположив, что наступила весна. Об этом сообщает «Российская газета».

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что животные могут пробуждаться от зимней спячки так рано, но обычно это происходит в начале весны, когда сходит снег.

Специалисты отметили, что если проснувшегося зверька не трогать, он самостоятельно найдет себе убежище и вновь заснет до нужного времени.

Зоологи, в свою очередь, предупредили, что при обнаружении ежа не стоит кормить или прикасаться к нему. Животное может быть переносчиком опасного заболевания. Ему необходимо оказать помощь лишь в том случае, если он травмирован.

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