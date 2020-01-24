В Подмосковье ежи проснулись из-за аномально теплой зимы
В подмосковном Одинцово местная жительница обнаружила в снегу ежа, который мог проснуться из-за теплой зимы, предположив, что наступила весна. Об этом сообщает «Российская газета».
В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что животные могут пробуждаться от зимней спячки так рано, но обычно это происходит в начале весны, когда сходит снег.
Специалисты отметили, что если проснувшегося зверька не трогать, он самостоятельно найдет себе убежище и вновь заснет до нужного времени.
Зоологи, в свою очередь, предупредили, что при обнаружении ежа не стоит кормить или прикасаться к нему. Животное может быть переносчиком опасного заболевания. Ему необходимо оказать помощь лишь в том случае, если он травмирован.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве проснулись бабочки и божьи коровки