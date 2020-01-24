Роспотребнадзор дал снижающие риск заражения коронавирусом рекомендации

В Роспотребнадзоре россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Китай из-за риска заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что ведомство проводит мониторинг эпидемологической ситуации и призывает ограничить поездки в КНР до стабилизации ситуации.

Кроме того, Роспотребнадзор обозначил ряд мер по избежанию распространения коронавируса. Среди них отказ от посещения рынков по продаже животных и морепродуктов, использование защитных масок, дезинфекция рук после посещения мест массового скопления людей, а также перед приемом пищи. Россиянам также посоветовали употреблять термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Ведомство также призывает обращаться в медучреждения при появлении первых признаков заболевания.

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