Роспотребнадзор дал снижающие риск заражения коронавирусом рекомендации
В Роспотребнадзоре россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Китай из-за риска заболевания новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что ведомство проводит мониторинг эпидемологической ситуации и призывает ограничить поездки в КНР до стабилизации ситуации.
Кроме того, Роспотребнадзор обозначил ряд мер по избежанию распространения коронавируса. Среди них отказ от посещения рынков по продаже животных и морепродуктов, использование защитных масок, дезинфекция рук после посещения мест массового скопления людей, а также перед приемом пищи. Россиянам также посоветовали употреблять термически обработанную пищу и бутилированную воду.
Ведомство также призывает обращаться в медучреждения при появлении первых признаков заболевания.
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