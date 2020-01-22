Сотрудник МЧС задержан после смертельного ЧП в хостеле в Перми

В Перми задержан сотрудник МЧС Разиф Исмакаев по делу о прорыве труды с горячей водой в хостеле «Карамель» в Перми. об этом сообщает РЕН со ссылкой на СК.

Отмечается, что в отношении пожарного инспектора было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

По данным следствия, нарушения в хостеле были выявлены больше года назад, однако необходимые меры для приостановления работы мини-отеля предприняты не были.

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Исмакаеву.

Ранее 20 января в хостеле «Карамель» произошел прорыв трубы с горячей водой из-за чего погибли пять человек.

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