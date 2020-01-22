Сотрудник МЧС задержан после смертельного ЧП в хостеле в Перми
В Перми задержан сотрудник МЧС Разиф Исмакаев по делу о прорыве труды с горячей водой в хостеле «Карамель» в Перми. об этом сообщает РЕН со ссылкой на СК.
Отмечается, что в отношении пожарного инспектора было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
По данным следствия, нарушения в хостеле были выявлены больше года назад, однако необходимые меры для приостановления работы мини-отеля предприняты не были.
Уточняется, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Исмакаеву.
Ранее 20 января в хостеле «Карамель» произошел прорыв трубы с горячей водой из-за чего погибли пять человек.
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