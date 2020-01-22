Около 300 рыбаков оказались отрезаны от берега на Сахалине
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Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега в районе мыса Свободный на юге Сахалина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
В настоящее время ведется спасательная операция, заявили в пресс-службе.
К месту происшествия направлены 18 сотрудников МЧС, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и одно судно на воздушной подушке. К взлету готов вертолет Ми-8.
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