В Минфине РФ высказались об НДС на переводы по СБП

Сейчас российский Минфин не намерен дополнительно облагать НДС (налогом на добавленную стоимость; включается продавцом в цену товара) банковские операции, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Его цитирует «Интерфакс».

Представитель министерства рассказал, что пока ведомство следит за налоговыми изменениями, принятыми в прошлом году.

«На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС на банковские операции мы не планируем», — сказал Сазанов.

Он добавил, что решение о необходимости корректировки условий операций по Системе быстрых платежей (СБП) будет приниматься осенью.

Прошлой осенью Центробанк выступил против нормы о введении НДС на операции с банковскими картами во время доработки законопроекта о налоговых изменениях в 2026 году. Регулятор направил свое заключение в комитет Госдумы по бюджету и налогам. В документе отмечалось, что введение НДС создаст риск удорожания банковских услуг. А это сделает безналичные платежи менее привлекательными для клиентов. Кроме того, повышение налоговой нагрузки отразится на доходах банков и ограничит возможности их развития.

