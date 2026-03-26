Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Израиль создаст буферную зону на юге Ливана для обеспечения безопасности

JINI/Global Look Press

Израиль продолжает активные действия против боевых отрядов шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, создание буферной зоны безопасности предотвратит наземное вторжение в Галилею через северную границу государства. Она будет расширяться, чтобы отодвинуть угрозу противотанковых ракет подальше от израильских населенных пунктов.

До этого израильские военные в ходе операции на юге Ливана захватили в плен несколько участников отряда «Радван» движения «Хезболла».

22 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла».

Также, по его словам, военным поручили ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях для устранения угрозы израильским населенным пунктам, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
