Израиль создаст буферную зону на юге Ливана для обеспечения безопасности

Израиль продолжает активные действия против боевых отрядов шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, создание буферной зоны безопасности предотвратит наземное вторжение в Галилею через северную границу государства. Она будет расширяться, чтобы отодвинуть угрозу противотанковых ракет подальше от израильских населенных пунктов.

До этого израильские военные в ходе операции на юге Ливана захватили в плен несколько участников отряда «Радван» движения «Хезболла».

22 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ получил приказ разрушить мосты через реку Литани на юге Ливана в рамках противодействия боевым отрядам шиитской организации «Хезболла».

Также, по его словам, военным поручили ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях для устранения угрозы израильским населенным пунктам, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.