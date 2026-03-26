Генпрокуратура потребовала изъять электросети Хасавюрта у экс-главы МРСК

Генпрокуратура потребовала изъять 81 подстанцию у экс-главы МРСК Каитова
Валерий Матыцин/ТАСС

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему руководителю ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» (МРСК) Магомеду Каитову. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что прокуратура требует обратить в доход государства 81 трансформаторную подстанцию в городе Хасавюрт, а также 363 единицы сетевого оборудования. По мнению ведомства, имущество принадлежит Каитову через аффилированное лицо.

До этого сообщалось, что Черемушкинский райсуд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» и АО «Кисловодские городские электрические сети» стоимостью 14,3 млрд рублей, принадлежащих Каитову.

По данным «Коммерсанта», следствие установило, что в период с 2006 по 2011 год, занимая должность руководителя МРСК, Каитов незаконно присвоил 4,26 млрд рублей. Схема хищения включала заключение фиктивных договоров и нецелевое использование федеральных средств. Похищенные средства были инвестированы в энергетические компании Ставропольского края и использованы для формирования личного холдинга Каитова.

Ранее Генпрокуратура подала новый иск к экс-руководителю МРСК Северного Кавказа.

 
