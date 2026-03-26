Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники маскируют QR-коды под сбор средств для ВСУ

ИБ-эксперт Гончаров: QR-код может отправить ваши деньги на спонсирование ВСУ
Максим Блинов/РИА Новости

Сами по себе QR-коды не опасны, однако их часто подделывают мошенники, рассказал «Газете.Ru» Виктор Гончаров, эксперт Security Vision.

По его словам, повсеместное развитие мобильных сервисов, требующих аутентификацию пользователя в соцсети или на государственном портале, для получения контента, например в музее, или оплаты покупок в магазине, дало большой толчок QR-технологии. Так, из нишевого решения для японской автомобильной промышленности она стала технологией широкого применения.
QR сам по себе никакой угрозы не несет и служит для быстрого доступа к личной информации, контенту или услугам, при этом мы привыкли доверять поставщикам сервисов, не задумываясь о подлинности получаемых документов.

«Именно здесь пользователя могут поджидать уловки мошенников — перейдя по недобросовестному QR, вы рискуете передать личные данные для дальнейшего их использования в незаконной деятельности преступников. В лучшем случае, злоумышленники получат доступ к вашей страничке в одной из соцсетей, с которой начнут рассылать вредоносные ссылки или пытаться получить деньги от ваших друзей и родственников, в наименее благоприятном сценарии ваши финансы будут напрямую перечислены на спонсирование ВСУ с соответствующими последствиями для вас», — предупредил эксперт.

«На глаз» недобросовестный QR-код не отличить: только повзаимодействовав с ним, можно определить его достоверность. Тем не менее, если вы уже навели на него камеру и опомнились, нужно соблюдать определенные меры предосторожности:

— внимательно посмотрите на ссылку, если она ведет на непонятный вам ресурс или содержит ошибку в названии известного сервиса — не переходите по ней;

— если предлагают скачать «вручную» APK-файл для установки приложения — это мошенничество;

— требуют ввести пароль, СМС, номер карты, данные паспорта на сайте, который вы не открывали сами по официальному адресу — это также признак действия злоумышленников.

«Рекомендую вам освежить в памяти правила, связанные с использованием мобильных устройств и сервисов. Например, вы можете найти очень качественные материалы по этой теме на официальном сайте «Лиги безопасного интернета», поделиться с родными и близкими полученными знаниями. Во-вторых, теперь, когда вы знаете для чего и как используют QR, сохраняйте бдительность, не сканируйте все коды подряд, которые видите перед собой. В частности, предостерегаю вас от сканирования в туристических местах, локациях с сомнительной репутацией, маленьких частных магазинчиках в глуши и так далее. В-третьих, если все-таки QR-код просканировали, внимательно изучите целевое действие, которое вам предлагают. Помните — ваша безопасность в ваших руках», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что мошенники нацелились на аккаунты россиян в ИИ-сервисах.

 
Теперь вы знаете
«Моя бирочка»: безобидные танцы или почти инцест? Что скрывается за новым трендом в соцсетях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!