Генконсул Узбекистана: пятеро погибших при пожаре в Томской области граждане республики

Генконсул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов заявил, что пятеро из 11 погибших при пожаре в поселке Причумлымский Томской области были гражданами Республики Узбекистан. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы работаем в плотном контакте с МЧС, здравоохранением, следствием, готовы оказать содействие в доставке тел погибших», — добавил он.

Кабулжанов также отметил, что на данный момент нет информации, сколько всего граждан республики находились в поселке.

До этого стало известно, что при пожаре в одноэтажном жилом доме погибли 11 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны подробности пожара в Тюменской области

— Число погибших при пожаре в Томской области увеличилось до девяти

— Пять человек погибли при пожаре в Томской области