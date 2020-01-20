Житель Камчатки три дня блуждал на морозе и выжил

На Камчатке 39-летний местный житель заблудился и три для выживал на морозе, пока его не спасли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС края.

Мужчина отправился на снегоходе из села Ивашка в село Карага, однако добраться до пункта назначения он так и не смог. Спасатели и волонтеры несколько дней искали пропавшего жителя и смогли найти его через три дня в 12-ти километрах от устья реки Макаровка.

Выяснилось, что житель Камчатки выезжал из дома во время непогоды. Проехав некоторое время на снегоходе, он заблудился. После этого для того, чтобы согреться он стал жечь бензин.

«Температура воздуха в тех краях опускалась до -15°C и -20°C», — добавили в МЧС.

После нахождения мужчину госпитализировали для обследования. По предварительной информации, у него легкая степень обморожения конечностей.

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