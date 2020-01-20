В пресс-службе главы Чувашии пояснили его призыв «мочить» журналистов

Главa Чувашии Михаил Игнатьeв, который призвал «мочить» критикующих власть журналистов, заявлял о необходимости раскрыть подноготную блогеров, распространяющих негативную информацию по заказу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Олега Сидорoва.

Он подтвердил, что Игнатьев использовал слово «мочить» в контексте «раскрыть подноготную».

«Для того, чтобы установить, кто заказчики, те блогеры и персонажи оппозиционные, которые себя называют журналистами», — добавил Сидоров.

Ранее Игнатьев, поздравляя работников печати с Днем российской печати, заявил, что есть журналисты, которые «с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют».

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