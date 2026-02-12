Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Привычная прививка снижает риск инфаркта на 18%, выяснили ученые

BMC: прививка от гриппа снижает риск сердечного приступа на 18%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета установили, что вакцинация от гриппа ассоциируется со снижением вероятности сердечного приступа на 18%. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

К такому выводу ученые пришли в результате мета-анализа 15 наблюдательных работ — когортных и исследований «случай–контроль». Общее число участников составило около 23,5 миллиона взрослых человек. Исследователи проанализировали медицинские карты участников, уделяя особое внимание сердечно-сосудистым нарушениям.

Результаты показали: у вакцинированных от гриппа испытуемых риск инфаркта был ниже на 18% по сравнению с невакцинированными. Результат оставался стабильным в разных подгруппах — эффект наблюдался как у людей старше 70 лет, так и у более молодых участников. Также ученые выяснили, что вакцинация снижала риск повторного инфаркта, а не только первого.

Исследователи отметили, что все включенные исследования были наблюдательными, а значит, напрямую доказать причинно-следственную связь нельзя. Однако ранее уже было установлено, что в сезон гриппа частота сердечных приступов растет.

«Инфекция может вызывать системное воспаление и нарушать работу сосудов, что повышает вероятность сосудистых катастроф», — предупредили исследователи.

Ранее ученые установили, что сезонная вакцинация от гриппа снижает риск деменции на 31%.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!