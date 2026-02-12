Привычная прививка снижает риск инфаркта на 18%, выяснили ученые

Ученые из Чжэцзянского китайского медицинского университета установили, что вакцинация от гриппа ассоциируется со снижением вероятности сердечного приступа на 18%. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

К такому выводу ученые пришли в результате мета-анализа 15 наблюдательных работ — когортных и исследований «случай–контроль». Общее число участников составило около 23,5 миллиона взрослых человек. Исследователи проанализировали медицинские карты участников, уделяя особое внимание сердечно-сосудистым нарушениям.

Результаты показали: у вакцинированных от гриппа испытуемых риск инфаркта был ниже на 18% по сравнению с невакцинированными. Результат оставался стабильным в разных подгруппах — эффект наблюдался как у людей старше 70 лет, так и у более молодых участников. Также ученые выяснили, что вакцинация снижала риск повторного инфаркта, а не только первого.

Исследователи отметили, что все включенные исследования были наблюдательными, а значит, напрямую доказать причинно-следственную связь нельзя. Однако ранее уже было установлено, что в сезон гриппа частота сердечных приступов растет.

«Инфекция может вызывать системное воспаление и нарушать работу сосудов, что повышает вероятность сосудистых катастроф», — предупредили исследователи.

Ранее ученые установили, что сезонная вакцинация от гриппа снижает риск деменции на 31%.