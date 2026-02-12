Размер шрифта
Стало известно, какую позу в сексе предпочитают мужчины

Metro: миссионерская поза для секса оказалась самой популярной у мужчин
Shutterstock

Мужчины часто предпочитают миссионерскую позу в сексе, вероятно, из-за укрепления эмоциональной связи между партнерами и ощущения психологической защищенности. Об этом изданию Metro рассказала британский психолог Луиза Годдард-Кроули со ссылкой на результаты крупного опроса сервиса Lloyds Pharmacy Online Doctor.

Согласно данным Lloyds Pharmacy Online Doctor, в 2025 году миссионерская поза оказалась самой популярной в Великобритании — такой поисковой запрос интернет-пользователи произвели 736 900 раз. Второе место заняла «ковбойская поза» (женщина сверху) с 406 900 веб-запросами.

«Положение лицом к лицу способствует укреплению эмоциональной близости между партнерами. Кроме того, миссионерскую позу можно легко адаптировать под разные предпочтения и потребности», — уточняет Годдард-Кроули.

Опрос также показал, что миссионерская поза была второй по популярности позой, из-за которой британцы попадали в отделение неотложной помощи. Более трети респондентов признались, что половой акт в этой позиции причинил им физический вред: от ожогов от коврика до растяжений мышц, травм спины и обострений уже имеющихся проблем с позвоночником.

«В некоторых случаях миссионерская поза может вызывать давление на суставы, особенно на поясницу и колени, что может привести к дискомфорту или боли в течение длительного времени. Однако эти риски существуют и для большинства поз», — заключила психолог.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить страсть в длительных отношениях.
 
