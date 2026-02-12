В Армении решили выдвинуть арестованного Карапетяна кандидатом в премьер-министры

Участники партии «Сильная Армения» решили выдвинуть кандидатуру арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна на пост премьер-министра. Об этом пишет ТАСС.

«Кто будет нашим кандидатом в премьер-министры? Нашим кандидатом в премьер-министры Армении станет Самвел Карапетян», — сказал координатор общественного движения «По-нашему» Нарек Карапетян на презентации партии «Сильная Армения».

Карапетян заключили под стражу 18 июня прошлого года. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

3 июля 2025 года Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении», которая принадлежит Самвелу Карапетяну.

Ранее бизнесмен Карапетян был арестован, позднее его мера пресечения изменена на домашний арест.