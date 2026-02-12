У загадочного межзвездного объекта впервые обнаружили воду

NASA сообщило о первом обнаружении воды у межзвездной кометы 3I/ATLAS — лишь третьего подтвержденного объекта такого типа, вошедшего в Солнечную систему. Наблюдения провела орбитальная обсерватория Neil Gehrels Swift Observatory с помощью ультрафиолетово-оптического телескопа UVOT.

Комету наблюдали в июле–августе 2025 года. Ученые зафиксировали слабое ультрафиолетовое свечение гидроксила (OH) — продукта распада молекул воды под действием солнечного излучения. Поскольку атмосфера Земли поглощает такой ультрафиолет, обнаружить сигнал удалось только из космоса. Из десятков трехминутных экспозиций исследователи собрали изображения с суммарным временем накопления до 2,3 часа в УФ-диапазоне.

Обнаружение воды у межзвездной кометы — важный шаг для сравнения ее свойств с «обычными» кометами Солнечной системы. Вода служит главным индикатором активности: по скорости ее испарения оценивают, как солнечный свет запускает выделение других газов и каков состав льдов в ядре.

Особый интерес вызвало расстояние, на котором зафиксировали активность. На момент наблюдений 3I/ATLAS находилась почти в три раза дальше от Солнца, чем Земля, — там, где поверхностный лед обычно не испаряется интенсивно. Тем не менее комета теряла около 40 кг воды в секунду — сопоставимо с потоком из полностью открытого пожарного шланга. Большинство «местных» комет на такой дистанции остаются относительно пассивными.

Исследователи предполагают, что дополнительным источником пара могут быть мелкие ледяные частицы, отделившиеся от ядра. Нагреваясь, они испаряются и подпитывают окружающее газовое облако. Подобный механизм ранее наблюдали лишь у немногих далеких комет.

«Когда мы обнаруживаем воду — или даже ее слабое ультрафиолетовое эхо в виде OH — у межзвездной кометы, мы фактически читаем послание из другой планетной системы», — отметил профессор физики Обернского университета Деннис Бодевитс. По его словам, это указывает на то, что химические «ингредиенты жизни» не уникальны для Солнечной системы.

«Каждая межзвездная комета преподносит сюрпризы: ʻОумуамуа была сухой, Борисов — богатой угарным газом, а теперь ATLAS демонстрирует водную активность там, где мы ее не ожидали», — добавил ведущий автор работы Зэкси Син.

Сейчас 3I/ATLAS ослабела и временно недоступна для наблюдений, однако после середины ноября вновь появится на небе. Ученые рассчитывают проследить, как изменится ее активность по мере приближения к Солнцу — и получить новые данные о химии далеких планетных систем.

Ранее под поверхностью Земли https://www.gazeta.ru/science/news/2026/02/08/27792997.shtmlдве аномальные области неизвестного происхождения.