В московских аэропортах массово задерживаются рейсы из-за непогоды

В аэропортах Москвы в результате сильного снегопада задержано порядка 50 рейсов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Так, в Шереметьево в настоящий момент задержаны три рейса, один из которых перенесли на пятницу, 13 февраля. Отмечается, что на прилет задержан 21 рейс. В самом аэропорту, при этом, заявили, что ситуация штатная, взлетную полосу оперативно очищают от снега.

Тем временем в Домодедово девять самолетов не могут пойти на посадку. В свою очередь в аэропорту Внуково отменены два рейса: на вылет в Ханты-Мансийск и на прилет из Тбилиси. По данным канала Mash, еще десять самолетов отстают от расписания.

До этого синоптик Позднякова прогнозировала сильный снегопад в Москве в пятницу, 12 февраля, после которого в город придет оттепель. По ее словам, интенсивность снегопада будет схожа с январскими осадками. Отмечалось, что к концу дня в Москве и Московской области может выпасть до 10-15 мм осадков, что составит примерно треть от месячной нормы.

