Роспотребнадзор оценил риски завоза в Россию «лошадиного» вируса из Швеции

Роспотребнадзор отслеживает информацию о заражении лошадей парапоксвирусной инфекцией в Швеции. Риски завоза заболевания в Россию минимальны, говорится на сайте ведомства.

По данным специалистов, парапоксвирус — возбудитель кожной инфекции — впервые был выявлен у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021-2022 годах отмечались отдельные случаи инфекции у лошадей, а также у лиц, которые тесно контактировали с заболевшими животными. У лошадей заболевание проявляется в виде появления пузырьков и язв на коже. У людей болезнь, как правило, протекает в легкой форме и сопровождается локальными поражениями кожи (эритемой, везикулами и язвочками), отметили в ведомстве.

На территории России случаев заражения инфекцией зарегистрировано не было. В Роспотребнадзоре заверили, что на границе и в РФ проводятся необходимые противоэпидемические меры, чтобы минимизировать риск завоза «лошадиного» вируса.

До этого россиянка привезла в РФ из Африки лихорадку чикунгунья. По данным Роспотребнадзора, женщина прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска туристка, как утверждается, не пользовалась репеллентами, хотя ее кусали комары. Специалисты с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем оперативно выявили наличие вируса чикунгунья и госпитализировали женщину.

Ранее россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого.