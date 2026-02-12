Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Роспотребнадзор оценил риски завоза в Россию «лошадиного» вируса из Швеции

Роспотребнадзор: риски завоза в Россию парапоксвируса из Швеции минимальны
Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор отслеживает информацию о заражении лошадей парапоксвирусной инфекцией в Швеции. Риски завоза заболевания в Россию минимальны, говорится на сайте ведомства.

По данным специалистов, парапоксвирус — возбудитель кожной инфекции — впервые был выявлен у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021-2022 годах отмечались отдельные случаи инфекции у лошадей, а также у лиц, которые тесно контактировали с заболевшими животными. У лошадей заболевание проявляется в виде появления пузырьков и язв на коже. У людей болезнь, как правило, протекает в легкой форме и сопровождается локальными поражениями кожи (эритемой, везикулами и язвочками), отметили в ведомстве.

На территории России случаев заражения инфекцией зарегистрировано не было. В Роспотребнадзоре заверили, что на границе и в РФ проводятся необходимые противоэпидемические меры, чтобы минимизировать риск завоза «лошадиного» вируса.

До этого россиянка привезла в РФ из Африки лихорадку чикунгунья. По данным Роспотребнадзора, женщина прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах. Во время отпуска туристка, как утверждается, не пользовалась репеллентами, хотя ее кусали комары. Специалисты с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем оперативно выявили наличие вируса чикунгунья и госпитализировали женщину.

Ранее россиянку госпитализировали на Бали после укуса насекомого.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!