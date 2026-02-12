Размер шрифта
В России допустили политическое возрождение Меркель

Политолог Трухачев не исключил, что Меркель может стать президентом Германии
Global Look Press

Экс-канцлера Германии Ангелу Меркель могут выдвинуть на пост президента «за неимением никого другого» в немецкой политике, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядит «бледно» в сравнении с ней. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев, комментируя сообщения немецких СМИ о намерении партии «Зеленых» выдвинуть бывшего канцлера на пост главы государства.

«Не исключено, что просто за неимением никого другого Меркель все-таки выдвинут. Но опять же нам от этого ни жарко, ни холодно <...> На фоне Меркель Мерц смотрится бледно... Поэтому понятно, что лично он напрягся в этой истории», — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о начале политического возрождения Меркель в связи с сообщениями о возможном выдвижении политика на пост президента Германии, Трухачев заявил, что «исключать этого нельзя».

Политолог также объяснил, почему именно партия «Зеленых» намерена выдвинуть кандидатуру Меркель. Дело в том, что она, делая карьеру в партии «Христианско-демократический союз Германи» (ХДС), идейно была близка к «Зеленым», однако «чисто из карьерных соображений» экс-канцлер приняла решение идти по линии ХДС.

«Карьеру легче сделать в большой партии, нежели в малой, ну потому что «Зеленые» канцлерами никогда не были», — пояснил Трухачев.

До этого газета Bild сообщала, что «Зеленые» могут выдвинуть Меркель на пост президента, экс-канцлер до сих пор пользуется большой популярностью среди сторонников этой партии.

При этом, как пишет журнал Spiegel, сама Меркель «решительно отрицает» свою кандидатуру на пост главы государства.

Ранее Лавров рассказал о подготовке Германии к войне.
 
