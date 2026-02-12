Тюменец избил беременную сожительницу и избежал заключения

В Тюменской области осудили мужчину, который ударил беременную сожительницу

Тюменец с судимостями поднял руку на беременнную сожительницу и избежал реального срока. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Сергей К. из села Большое Сорокино напал на свою подругу, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Из материалов дела следует, что мужчина поссорился с женщиной, подошел вплотную и четыре раза ударил ладонью по лицу, зная о ее уязвимом положении и желая причинить боль.

В отношении Сергея, уже судимого за насильственное преступление, возбудили дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Учитывая обстоятельства, ему назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Ранее ревнивый житель Алтайского края сломал жене восемь ребер, а она его простила.