МОК опубликовал официальное заявление главы организации по инциденту с украинцем Гераскевичем

Глава МОК Ковентри о Гераскевиче: мы должны обеспечить безопасную среду для всех
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление главы организации Кирсти Ковентри по дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, передает сайт организации.

«Никто, особенно я, не оспаривает посыл. Посыл очень сильный. Дело не в посыле; дело буквально в правилах и положениях. В данном случае – спортивная площадка. Мы должны обеспечить безопасную среду для всех», — сказала Ковентри.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее Международные организации поддержали решение МОК дисквалифицировать украинского скелетониста.
 
