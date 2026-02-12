Соколовский заявил об умении «подчинять мужчин» у участницы «Битвы экстрасенсов»

Певец Влад Соколовский заявил в беседе с kp.ru, что не увидел использование потусторонней силы участницей «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой в шоу «Выживалити».

Соколовский признался, что он и другие участники пристально следили за Кузнецовой. Однако девушка не применяла никакие экстрасенсорные способности.

«Думали все время: «Ну вот сейчас ей шепнет кто-то с плеча» и… мимо! При этом она делала ставку на совершенно другие аспекты в своей жизни: она умеет подчинять мужчин», — заявил артист.

Соколовский также поделился впечатлениями от участия в «Выживалити». Исполнитель назвал этот проект самым жестким, среди которых он участвовал.

«Мозг не отключается ни на секунду, вообще никогда. Не всегда спасает груда мышц. Очень часто нужно быть дипломатом, хитрецом, оратором и а где-то помолчать, посидеть, просто понаблюдать», — поделился музыкант.

По словам Соколовского, ему не удалось выдержать первое испытание. Артист должен был проплыть 600 метров в ледяной воде. Он смог осилить только 150 метров.

