В МИД России высказались о деталях следующей встречи по Украине

Рябков: дата и место проведения следующей встречи по Украине еще обсуждаются
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Дата и место проведения следующего раунда переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине находятся в обсуждении. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность проведения очередной встречи в США.

«Вопрос о месте проведения, так же, как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования. <...> Никаких объявлений на этот счет с моей стороны нет, потому что это все еще в процессе находится», — сказал он.

По словам заместителя министра, российская сторона исходит из впечатлений от первых двух раундов, которые прошли в Абу-Даби (ОАЭ). Дипломат подчеркнул, что данная площадка со всех точек зрения является оптимальной.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине может пройти 17 и 18 февраля в США. Украинский лидер отметил, что на нем будет обсуждаться территориальный вопрос.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что российская сторона ожидает, что следующий раунд переговоров по Украине состоится «уже скоро».

Ранее в России усомнились, что конфликт на Украине завершится к лету.
 
