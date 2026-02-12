Белоусов проинспектировал Южную группировку войск

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Юг» и провел совещание на командном пункте одного из соединений. Об этом сообщает Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, глава Минобороны заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск. Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны о ходе наступательных действий и характере действий противника.

1 февраля Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России за январь взяли под контроль 24 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, в Запорожской области бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» взяли под контроль 10 населенных пунктов — Новобойковское, Речное, Петровка, Павловка, Жовтневое, Терноватое, Зеленое, Прилуки, Белогорье и Новояковлевка. При этом в Донецкой Народной Республике (ДНР) под контроль группировок «Центр» и «Юг» перешли шесть населенных пунктов — Торецкое, Закотное, Приволье, Бересток, Новопавловка и Бондарное.



Ранее Белоусов проинспектировал группировку «Запад».