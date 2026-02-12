У прививки от гриппа обнаружили неожиданный полезный эффект для пожилых

Ежегодная вакцинация от гриппа может стать доступной стратегией профилактики деменции у пожилых людей. К такому выводу пришли итальянские ученые. По их мнению, сезонная прививка способна защищать мозг не только от последствий инфекции, но и от сосудистых и воспалительных повреждений. Работа опубликована в журнале Aging Clinical and Experimental Research (ACER).

Грипп — это не только респираторная инфекция. Заболевание сопровождается выраженным системным воспалением и повышает риск сердечно-сосудистых осложнений. По данным предыдущих исследований, в первую неделю после перенесенного гриппа риск инфаркта миокарда возрастает в шесть раз. Инсульты и другие сосудистые события, в свою очередь, повышают вероятность когнитивного снижения и деменции.

В 2023 году метаанализ, объединивший данные более 2 млн человек, показал: у вакцинированных риск развития деменции был на 31% ниже по сравнению с невакцинированными. В другом крупном исследовании с участием почти 936 тыс. пар пожилых людей старше 65 лет вакцинация ассоциировалась со снижением риска болезни Альцгеймера на 40% в течение примерно четырех лет наблюдения. Абсолютное снижение риска составило 3,4% — то есть один случай заболевания потенциально предотвращался на каждые 29 привитых.

Анализ данных системы здравоохранения ветеранов США показал снижение риска деменции примерно на 14%. При этом защитный эффект был выраженнее у тех, кто получал прививку регулярно в течение нескольких лет. Похожую зависимость выявило исследование базы UK Biobank: совокупный риск деменции был ниже (отношение рисков 0,83), а риск сосудистой деменции — еще ниже (0,58).

Авторы выделили два основных возможных механизма. Первый — сосудистая защита: предотвращая грипп, вакцина снижает вероятность инфарктов и инсультов, а значит — уменьшает кумулятивное повреждение мозга. Второй — противовоспалительный эффект. Эксперименты на животных показывают, что вирус гриппа может активировать микроглию — иммунные клетки мозга — и вызывать потерю синапсов даже без прямого проникновения вируса в нервную ткань. Вакцинация потенциально снижает такие воспалительные всплески.

«Вакцинацию от гриппа следует рассматривать не только как защиту от сезонной инфекции, но и как возможную меру снижения сердечно-сосудистых и когнитивных рисков», — отметили ученые.

По мнению авторов, особенно важно повышать охват вакцинацией среди людей старше 65 лет и использовать усиленные вакцины, разработанные с учетом возрастных особенностей иммунной системы.

Ранее препарат от болезни суставов оказался эффективным защитником от инфаркта и инсульта.