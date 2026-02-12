Размер шрифта
В МИД России назвали оптимальную площадку для переговоров по Украине

Рябков: площадка в Абу-Даби для переговоров по Украине – оптимальна
Виталий Белоусов/РИА Новости

Площадка в столице ОАЭ Абу-Даби, организованная для переговоров по Украине, со всех точек зрения благоприятствует работе, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Вопрос о месте проведения, так же как и о сроках, не подлежит публичному обсуждению до его согласования. Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна», — уточнил дипломат.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона ожидает следующий раунд переговоров по Украине в скором времени. Он также пообещал журналистам информировать о предстоящих шагах в этом направлении.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты стремятся завершить конфликт в стране к июню этого года. Он также отметил, что американцы, возможно, будут оказывать давление на обе стороны, чтобы успеть разрешить ситуацию к намеченному сроку.

Ранее в России усомнились, что конфликт на Украине завершится к лету.
 
