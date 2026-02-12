Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Умерла вдова создателя шоколадно-ореховой пасты Nutella

Умерла вдова основателя шоколадной компании Ferrero Мария Франка Ферреро
Mauro Ujetto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мария Франка Ферреро (в девичестве Фиссоло), вдова основателя кондитерской компании Ferrero Микеле Ферреро, скончалась в возрасте 87 лет в своем доме в Альбе (регион Пьемонт) в Италии. Об этом сообщило агентство ANSA.

В компании, которую сейчас возглавляет их сын Джованни Ферреро, она занимала должность почетного пожизненного президента. Свою карьеру Мария Франка начала в фирме будущего супруга в качестве переводчицы. Со временем Ferrero, известная благодаря шоколадно-ореховой пасте Nutella, яйцам «Киндер-сюрприз» и другим кондитерским изделиям, превратилась в международную корпорацию. Ferrero владеет 36 производственными предприятиями и представлена более чем в 170 странах мира. Семья Ферреро входит в число самых состоятельных в Италии.

Микеле Ферреро ушел из жизни в 2015 году.

Мария Франка Ферреро избегала публичности и активно занималась благотворительной деятельностью. Она входила в число самых богатых женщин по версии Forbes. В 2024 году ей присвоили звание кавалера Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В феврале прошлого года умер итальянский химик Франческо Ривеллу, которого называли «отцом Nutella» за его работу над всемирно известной пастой. Будучи «правой рукой» Микеле Ферреро, Ривелла много путешествовал в поисках идеальных ингредиентов для своего новаторского бренда шоколада. Считается, что он сыграл решающую роль в создании Nutella и придумал название бренда.

Ранее умер итальянский модельер Валентино Гаравани.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!