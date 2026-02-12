Умерла вдова создателя шоколадно-ореховой пасты Nutella

Мария Франка Ферреро (в девичестве Фиссоло), вдова основателя кондитерской компании Ferrero Микеле Ферреро, скончалась в возрасте 87 лет в своем доме в Альбе (регион Пьемонт) в Италии. Об этом сообщило агентство ANSA.

В компании, которую сейчас возглавляет их сын Джованни Ферреро, она занимала должность почетного пожизненного президента. Свою карьеру Мария Франка начала в фирме будущего супруга в качестве переводчицы. Со временем Ferrero, известная благодаря шоколадно-ореховой пасте Nutella, яйцам «Киндер-сюрприз» и другим кондитерским изделиям, превратилась в международную корпорацию. Ferrero владеет 36 производственными предприятиями и представлена более чем в 170 странах мира. Семья Ферреро входит в число самых состоятельных в Италии.

Микеле Ферреро ушел из жизни в 2015 году.

Мария Франка Ферреро избегала публичности и активно занималась благотворительной деятельностью. Она входила в число самых богатых женщин по версии Forbes. В 2024 году ей присвоили звание кавалера Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

В феврале прошлого года умер итальянский химик Франческо Ривеллу, которого называли «отцом Nutella» за его работу над всемирно известной пастой. Будучи «правой рукой» Микеле Ферреро, Ривелла много путешествовал в поисках идеальных ингредиентов для своего новаторского бренда шоколада. Считается, что он сыграл решающую роль в создании Nutella и придумал название бренда.

Ранее умер итальянский модельер Валентино Гаравани.