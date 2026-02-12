«ТыыыОднааа…»: Маликов иронично ответил Банку России

Певец Дмитрий Маликов отреагировал на странный пост ЦБ, чем вызвал бурную реакцию в комментариях своего Telegram-канала.

За день до заседания Центробанка по изменению ключевой ставки (13 февраля) в официальном Telegram-канале Банка России появилось странное сообщение, состоящее только из хаотичного набора букв «ы» и «ф». Позднее регулятор объяснил этот инцидент действиями «кота-администратора».

В ответ на это событие Маликов опубликовал в своем личном блоге пост с ироничной подписью «ТыыыОднаааТыыыТакаяяя», которая отсылает не только к недавнему инциденту с Банком России, но и к его старому хиту.

В комментариях интернет-пользователи поблагодарили российского артиста за поднятие настроение в разгар рабочего дня.

«Дмитрий, обожаю ваш SMM-отдел. Вы лучшие по ситуативкам — это точно»; «Дима, спасибо! Поднял настроение»; «Ну все Теперь неделю буду мурлыкать под нос эту песню», — написали под публикацией.

Композиция «Ты одна, ты такая» Дмитрия Маликова вышла в 1998 году. Музыку к треку Маликов написал сам, вдохновившись песней «Revolution In Paradise», а текст создал Владимир Баранов.

