В ВШЭ обсудят со студентами изменения правил о политической деятельности

Директор по связям с общественностью Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Лавров заявил, что мнение студентов будет учитываться при принятии поправок во внутренние правила учебного заведения, которые накладывают ограничения на политические заявления. Об этом сообщает ТАСС.

В ВШЭ решили внести правки во внутренние правила вуза, которые запретят студентам и сотрудникам выступать с политическими заявлениями от лица вуза и его коллектива. Также учащиеся и преподаватели, которые участвуют в политической и другой деятельности, вызывающей «существенные разногласия в обществе», будут исключены или уволены из вуза.

Отмечается, что поправки будут рассмотрены на студсовете 21 января.

«Перед вынесением поправок на рассмотрение ученого совета администрация ВШЭ направила их на обсуждение и согласование студенческому совету», — сказал Лавров.

Он добавил, что мнение студентов будет учтено при обсуждении поправок.

До этого 17 января состоялась встреча администрации вуза со студентами, после которых в ряде СМИ появилась информация, что недовольным студентам предложили покинуть учебное заведение.