Магнитуда землетрясения у берегов Греции составила 5,7

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7, предает «Интерфакс».

По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

Ранее сообщалось, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0 по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.

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