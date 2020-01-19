Магнитуда землетрясения у берегов Греции составила 5,7
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По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7, предает «Интерфакс».
По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».
Ранее сообщалось, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0 по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Информации о пострадавших и разрушениях в настоящее время не поступало.
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