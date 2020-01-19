Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане возросло до 62 человек

В китайском городе Ухань зафиксированы новые случаи заражения пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, передает РИА «Новости».

По данным муниципального комитета по вопросам здравоохранения, в настоящее время общее число инфицированных — 62 человека.

На сегодняшний день зафиксировано два летальных исхода.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января был установлен возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.

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