Число заболевших пневмонией нового типа в китайском Ухане возросло до 62 человек
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В китайском городе Ухань зафиксированы новые случаи заражения пневмонией, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, передает РИА «Новости».
По данным муниципального комитета по вопросам здравоохранения, в настоящее время общее число инфицированных — 62 человека.
На сегодняшний день зафиксировано два летальных исхода.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января был установлен возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.
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