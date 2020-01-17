Патриарха попросили провести беседы с ныряющими в купель в «непристойном виде»
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Члены проекта «Трезвая Россия» обратились к патриарху Кириллу с просьбой поручить всем региональным представителям разъяснить верующим о недопустимости участия в крещенских купаниях в «обнаженном и непристойном виде», передает РИА «Новости».
В «Трезвой России выразили настороженность тем, что участие в данном процессе часто имеет поверхностный характер.
Авторы письма отметили, что, в частности, «вызывают диссонанс» фотографии и видеоролики «обнаженных девушек, ныряющих в купель ради красивых публикаций в сети Instagram».
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