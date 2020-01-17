Школьница из Приморья спасла брата из горящего дома

В Приморском крае спасла своего младшего трехлетнего брата из горящего дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в селе Воздвиженка.

Отмечается, что родители были на работе в момент ЧП. Семиклассница находилась на улице, когда в жоме вспыхнул пожар. Девочка вбежала в горящий дом, где находился ее младших брат.

Школьница смогла на ощупь найти брата, прижала его к себе т выбралась обратно на улицу. Уточняется, что она получила небольшие ожоги рук и лица.

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