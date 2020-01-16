Источник назвал вероятную причину экстренной посадки SSJ 100 около Домодедово

Человеческий фактор мог стать возможной причиной экстренной посадки Sukhoj Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу около аэропорта Домодедово. Об том сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что в ходе расследования будут изучаться все версии, а также опросят пилотов.

«Однако пока в качестве основной версии рассматриваются действия экипажа в сложных метеоусловиях. Пилоты могли расценить видимость в районе полосы как недостаточную и допустить ошибку», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет летел из поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву.

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