Экстренно севший самолет около Домодедово летел с Ямала в Москву
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Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро», который экстренно приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу около аэропорта Домодедово, летел из поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства также отметил, что пострадавших нет.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что посадка прошла штатно.
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