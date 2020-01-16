Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Японии

Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.

Вирус обнаружен японскими медиками в организме гражданина Китая, совершившего поездку в город Ухань.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Контроль усилен в пунктах пропуска через границу в приграничных территориях, отмечается в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.

Цель усиления контроля является недопущение распространения инфекции на территории России.

Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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