Первый случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Японии
Первый случай заражения новым типом коронавируса из Китая зафиксирован в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве.
Вирус обнаружен японскими медиками в организме гражданина Китая, совершившего поездку в город Ухань.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
Контроль усилен в пунктах пропуска через границу в приграничных территориях, отмечается в заявлении пресс-службы Роспотребнадзора.
Цель усиления контроля является недопущение распространения инфекции на территории России.
Ранее сообщалось, что в городе Ухань в китайской провинции Хубэй выявлена эпидемия пневмонии неизвестного происхождения. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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