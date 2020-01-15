Синоптик раскритиковал заявление депутата ГД о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает бредовым заявление депутата Госдумы Алексея Журавлева о том, что аномальное потепление в России является следствием применения США климатического оружия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, сами Соединенные Штаты Америки в 2019 году серьезно пострадали от климатических и погодных явлений.

Специалист отметил, что минимальные убытки США от них составили $25 млрд.

«Они что, против себя их использовали? У них лесные пожары были в Калифорнии, на среднем западе США случилось небывалое по своим масштабам наводнение с убытками в 12,5 миллиарда долларов — это тоже Пентагон против себя применял? Нет, конечно. Это все бред», — сказал Тишковец.

При этом он добавил, что нынешняя зима может получить статус «самой жаркой» в истории метеонаблюдений.

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