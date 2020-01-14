Обыски у заподозренных в терроризме чеченцев прошли в Германии

Правоохранительные органы Германии пришли с обысками к чеченцам, которых заподозрили в подготовке террористических атак. Об этом пишет Bild со ссылкой на прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, обыски проводились у чеченцев от 23 до 28 лет из исламистской среды в некоторых федеральных землях: Берлине, Северном Рейне-Вестфали, Бранденбурге и Тюрингии.

«Подозреваемые... обвиняются в том, что они шпионили за местами для возможного последующего нападения», — уточняет издание.

Также стало известно, что у одного человека нашли в телефоне фотоматериал террористического характера.

Сообщается, что в результате рейда был задержан минимум один человек в Бранденбурге. Два объекта были обысканы в берлинском районе Хеллерсдорф. Во время обыска на первом этаже шестиэтажного дома были временно задержаны несколько мужчин. Также в ходе обысков были изъяты колющие и режущие предметы.

«Около 180 аварийных служб были задействованы в рейдах... не было никакого конкретного риска нападения», — подчеркивает издание.

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