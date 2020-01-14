Жители Москвы получили доступ к цифровым медицинским картам

Пациенты московских медучреждений получили доступ к своим электронным медицинским картам, в которых зафиксирована их история болезни, результаты анализов и заключения врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

«С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на портале Mos.ru — доступ к электронным медицинским картам поликлиник», — сказала заместитель мэра.

Она отметила, что услугой можно пользоваться в течение пяти рабочих дней после отправки запроса на официальном портале мэра и правительства Москвы (Mos.ru) в разделе «Услуги» или обращения в центр госуслуг «Мои документы».

Отмечается, что в электронных картах будет содержаться вся необходимая информация о пациентах с 2017 года.

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