Член экипажа выпал из самолета в аэропорту Хельсинки

В Финляндии из самолета Airbus A320 выпал один из членов экипажа. Об этом сообщается в Twitter финского Бюро по расследованию несчастных случаев (OTKES).

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Хельсинки — Вантаа, где было припарковано воздушное судно после завершения полета.

Уточняется, что в результате член экипажа получил травмы и был госпитализирован. На данный момент проводится выяснение обстоятельств инцидента.

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