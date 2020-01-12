Директора интерната под Курском подозревают в хищении пенсий воспитанников

Директор школы-интерната в Курской области задержана по подозрению в хищении пенсионных средств воспитанников учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По версии следствия, директор обналичивала деньги, начисленные воспитанникам интерната в качестве пенсии по инвалидности, чтобы купить необходимые детям вещи. При этом стоимость покупок была меньше полученной в банке суммы. Оставшиеся деньги подозреваемая использовала по собственному усмотрению.

Общий ущерб от действий злоумышленницы оценивается в более чем 1,5 млн рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения, она находится под подпиской о невыезде.

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