В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
close
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.
Так, по словам специалистов, главное в выполнении физических упражнений — регулярность, что способствует снижению риска развития болезни на 50%.
Кроме того, физическая активность способствует замедлению ухудшения состояния тех, у кого уже болезнь начала проявляться.
Эксперты утверждают, что люди в возрасте от 65 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности.
Также отмечается, что каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.