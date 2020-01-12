В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Так, по словам специалистов, главное в выполнении физических упражнений — регулярность, что способствует снижению риска развития болезни на 50%.

Кроме того, физическая активность способствует замедлению ухудшения состояния тех, у кого уже болезнь начала проявляться.

Эксперты утверждают, что люди в возрасте от 65 лет должны уделять не менее 150 минут в неделю занятиям физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности.

Также отмечается, что каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.