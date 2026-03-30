Видео: Газель вспыхнула у метро в Москве

В Москве на видео сняли Газель, которая воспламенилась у метро

В Москве Газель воспламенилась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Газель» загорелась возле метро «Пражская», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как грузовик горит на дороге, при этом пламя полностью охватило кабину. О состоянии водителя не сообщается. На записи также заметно, что возле Газели образовалась автомобильная пробка.

